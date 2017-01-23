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Я знал, что ты придёшь
Современная притча   
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army 3

Солдат обратился к офицеру:

— Сэр, мой друг не вернулся с линии фронта. Прошу вас разрешить мне вытащить его оттуда.

— Запрещаю, — отрезал офицер, — я не буду рисковать твоей жизнью ради того, кого уже, скорее всего, нет в живых.

Ослушавшись приказа, солдат всё-таки пробрался на передовую, и час спустя, смертельно раненый, притащил на себе труп друга. Офицер был вне себя от ярости.

— Я же говорил тебе, что его нет в живых. Теперь я потерял ещё и тебя. Ну скажи, разве был смысл рисковать жизнью ради мёртвого тела?

Умирающий солдат ответил:

— Да, сэр, был. Когда я добрался до него, он всё ещё был жив. Увидев меня, он улыбнулся: «Я знал, что ты придёшь за мной, Джек».

Источник: pritchi.ru

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