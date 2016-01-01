Вторая перчатка

Один человек опаздывал на поезд и, когда бежал по перрону, потерял одну перчатку.

Уже усевшись на кресло в вагоне, он обнаружил, что в его кармане только одна перчатка.

Поезд уже тронулся и, проезжая мимо перрона, человек увидел свою перчатку, лежащую на земле. Тогда он привстал и выкинул из окна ту перчатку, которая была у него в руках.

«Человек, нашедший одну перчатку, найдёт и вторую», — думал он.

Источник: pritchi.ru

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