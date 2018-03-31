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Встречающий рассвет
Притча неизвестного происхождения   
31 Марта 2018 г.
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Жил-был человек. И было у него обыкновение: он поднимался каждый день утром до рассвета, выходил на берег моря, встречал зарю и молился Богу.

Сын его вырос и тоже, как отец, каждый день поднимался утром до рассвета, выходил на берег моря встречать зарю. Но молитву он не произносил.

Вырос у сына сын. Как и отец, он тоже каждый день поднимался утром до рассвета и выходил на берег моря. Только он не знал, зачем это делает.

Источник: pritchi.ru

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