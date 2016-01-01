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Всемирная ярмарка религий
Притча неизвестного происхождения   
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religia

Однажды два друга посетили Всемирную ярмарку религий. Это была не торговая ярмарка. Но конкуренция была жестокой, а пропаганда — яростной.

В листовках, которые раздавали у еврейского стенда, говорилось, что Бог сострадателен ко всем, но евреи — его избранный народ. Только евреи. Другой народ не мог быть избранным.

У мусульманского стенда они узнали, что Аллах милосерден ко всем, а Моххамед был его единственным пророком. Спасение придёт к тому, кто будет слушать пророка Господнего.

Христиане объяснили нам, что Бог есть Любовь и что не может быть спасения без церкви. Становись прихожанином, иначе попадёшь в ад.

По пути домой один друг спросил другого, что он думает о Боге. Он ответил:

— Бог жесток и фанатичен.

Вернувшись домой, человек обратился к Богу:

— Как ты можешь мириться со всем этим? Разве ты не видишь, что люди тебя веками оскорбляли?

Бог ответил:

— Не я организовывал ярмарку. По правде говоря, мне было бы стыдно появиться там.

Источник: pritchi.ru

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