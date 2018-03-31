Композитор Нелсон Мотта, оказавшись в Баии, решил посетить Мать Менинью-до-Гантоис — жрицу, руководящую радением афро-бразильского культа кандомблэ, и считавшуюся «матерью святого».

Он взял такси, но когда они на большой скорости ехали по автостраде, у машины отказали тормоза. По счастью, ни водитель, ни пассажир не пострадали, отделавшись лёгким испугом.

Разумеется, встретившись с Матерью Мениньей, композитор прежде всего рассказал ей о происшествии.

— Есть на свете такое, что уже предопределено и на роду написано, однако Бог может сделать так, чтобы мы прошли через это безо всякого ущерба для себя. На этом отрезке жизненного пути тебе суждено было попасть в аварию. Но как видишь, случилось всё — и ничего не случилось.

Источник: pritchi.ru

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