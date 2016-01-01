Вождь Навахо

Однажды Карл Юнг беседовал с вождём племени Навахо об их чувстве собственного достоинства, присущего каждому индейцу, об их величавом спокойствии и уверенности. Их жизнь была наполнена вселенским смыслом, в то время, как жизнь белого человека, основанная лишь на рационализме и доводах здравого смысла, является на самом деле бедной и пустой. В этой беседе вождь сказал Юнгу:

— Посмотри, какими ожесточёнными и озабоченными выглядят белые люди. Их губы сжаты, нос заострён, все лицо покрыто складками и морщинами. В их взгляде всегда озабоченность; они всё время что-то ищут. Им всегда что-то надо, всегда чего-то не хватает; они всегда беспокойны и напряжены. Нам непонятно, чего они хотят. Нам кажется, что они просто сумасшедшие.

Юнг спросил его, почему он так думает.

— Они говорят, что думают головой, — ответил он.

— Ну а как же иначе? А чем думаете вы? — удивился Юнг.

— Вот чем, — сказал он, показывая на сердце.

Источник: pritchi.ru

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