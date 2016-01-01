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Волшебный мост
Притча неизвестного происхождения   
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most

Крестьянин шёл по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал:

— Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот мост не простой, а волшебный — он проваливается под теми, кто говорит неправду.

Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его. Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и вдруг... тот провалился.

— А ведь я тебя обманул, — сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались на берег. — Волшебных мостов не бывает.

Источник: pritchi.ru

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