Волк и телята







Бродил волк вокруг загона и жадно на телят косился.

— Не пяль глаза на моих телят! — крикнул хозяин.

— Что же это, из-за твоих телят мне и в загон нельзя заглянуть? — важно ответил волк.

Источник: pritchi.ru

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