Воин-провокатор

Жил-был старый мудрый самурай. У него была группа учеников, и он обучал их мудрости и боевому ремеслу.

Однажды во время занятий к нему зашёл молодой воин, прославившийся своей неучтивостью и жестокостью. Его излюбленной тактикой был приём провокации: он оскорблял противника, тот выходил из себя, принимал вызов, но в ярости совершал одну ошибку за другой и проигрывал бой.

Так случилось и на этот раз: воин выкрикнул несколько оскорблений и стал наблюдать за реакцией самурая. Но тот невозмутимо продолжал вести занятие. Так повторилось несколько раз. Когда самурай никак не отреагировал и в третий раз, боец в раздражении ушёл прочь.

Ученики внимательно и с интересом наблюдали за процессом. После ухода бойца один из них не выдержал:

— Учитель, зачем вы терпели его нападки? Нужно было вызвать его на бой!

Мудрый самурай ответил:

— Когда вам приносят подарок и вы не принимаете его, кому он принадлежит?

— Своему прежнему хозяину, — ответили ученики.

— То же касается зависти, ненависти и оскорблений. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принёс.

Источник: pritchi.ru

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