Выкрикнул правду

Жил некогда знаменитый богослов, снискавший славу истолкователя Вед. Никто, однако, не мог определить, к какой касте он принадлежал. Многие подозревали, что он не был брахманом, но доказать это было невозможно.

Наконец жена одного из пандитов сказала, что сможет легко решить эту загадку. Они пригласили учёного к себе домой на праздник, а когда после пиршества он прилёг отдохнуть, женщина на секунду коснулась его пятки раскалённой головнёй, отчего тот вскричал: «Аллах!»

Так обнаружилось, что он был мусульманином.

Источник: pritchi.ru

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