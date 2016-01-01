Вид сверху

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Притча от Александра Бэллы   
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baikal-1

Человек попросил Бога показать путь к счастью. Бог вознёс его так высоко, что человек узрел много дорог, ведущих к тому, о чём спрашивал. И такое множество, что растерялся. Человек рассматривал их с высоты, пока не опустился на землю.

Тогда он нерешительно произнёс:

— Господи! Нельзя ж идти одновременно всеми...

— Разумеется, — послышалось в ответ.

— Каждая из них хороша по-своему, — продолжил человек, — но как выбрать свою?

Небеса усмехнулись:

— То вообще не видел пути к счастью — плохо. Увидел выбор — тоже нехорошо.

Человек почесал затылок: «А ведь верно...». И вдруг до него дошло: все дороги сверху кажутся одинаковыми! Но тогда неважно какой идёшь дорогой?

— Ты прав, — отозвался Господь. — Неважно какой. Важно — как.

Источник: pritchi.ru

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