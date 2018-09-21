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Верблюд и Зевс
Басня Эзопа   
21 Сентября 2018 г.
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verblud

Верблюд увидал, как чванится бык своими рогами; стало ему завидно, и захотел он и себе такие добыть. И вот явился он к Зевсу и стал просить себе рога. Рассердился Зевс, что мало верблюду его роста и силы, а ещё он и большего требует; и не только не дал он верблюду рогов, но и уши ему обкорнал.

Так многие, заглядываясь в жадности на чужое добро, не замечают, как теряют своё собственное.

Источник: pritchi.ru

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