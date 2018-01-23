В древние времена жил один парень. Задумал он стать атеистом. А в те времена ходили слухи о некоем Мойше-атеисте, который мог любого священника в диспуте за пояс заткнуть. Решил юноша найти этого Мойшу и стать его учеником. Долго он ходил, много людей расспрашивал о Мойше, и вот, после нескольких лет странствий, он подошёл к хижине, где, как ему сказали, жил великий атеист. На стук ему ответил дребезжащий старческий голос:

— Кого там несёт?

— Простите, но вы ли Мойша-атеист?

— Пока живу, надеюсь, юноша.

— Я прошёл много миль, я путешествовал по разным странам, чтобы найти вас. Я хочу стать вашим учеником.

Старик удивлённо уставился на юношу.

— Учеником? Но чему ты можешь обучиться у меня? Я ни ремесленник, ни учёный, ни политик.

— Я слышал, что вы — величайший атеист. Я тоже атеист, и хотел бы слушать ваши доводы и учиться.

— Так ты, юноша, атеист?

— Да, я не верю ни в каких богов. Их нет!

— Что же, интересно... Но послушай меня, юноша. Ты читал Библию, Коран или Апокрифы?

— Нет, но...

— Не перебивай старших, юноша! Ты разговаривал со жрецами, священниками, имамами?

— Нет.

— Ты совершал паломничества в святые места?

— Нет, но зачем. Я же не верю в это...

— Ты жил при ските отшельников, наблюдая за их жизнью и разговаривая с ними?

— Нет.

— Ну, тогда, юноша, ты не атеист.

— А кто я тогда?

— Ты — невежда!

Источник: pritchi.ru

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