В одном лесу Медведь работал Зайцем. Как это произошло? Лесу нужен был Медведь, но свободной была одна только ставка Зайца. И Медведь стал выполнять медвежью работу, получая за это заячью зарплату.

Работал он добросовестно, пока не узнал, что в этом же лесу Заяц был оформлен Медведем. Возмутился Медведь: «Как же так, слабосильный Заяц получает медвежью зарплату?!» Написал в ГлавЛес. Приехали Львы, целая комиссия. Вызвали Медведя и Зайца.

— Вы Медведь? — спросила комиссия у Зайца.

— Да, я Медведь, — ответил Заяц и показал документы.

— Но ведь я Медведь! — Заревел Медведь.

— А ваши документы?.. О чём вы спорите, гражданин Медведь, когда тут ясно сказано, что вы — Заяц!

Вот и всё. Вы спросите, где мораль?.. Какая может быть мораль, когда в комиссии на должности Львов были оформлены Ослы?!

Источник: pritchi.ru

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