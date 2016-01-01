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Юрта за будущего коня
Монгольская притча   
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horse

Женился Бадай и задумался: «На что же будет жить его семья?». Думал он, думал и вот что надумал: соберёт он шерсть, что оставляют овцы на колючках, из шерсти сваляет войлок, обменяет войлок на кобылу, кобыла принесёт жеребёнка, жеребёнок вырастет в хорошего скакуна, а за скакуна можно и юрту купить. С тем и отправился Бадай к торговцу.

— Продай мне юрту, дам за неё хорошего скакуна.

Согласился торговец, Бадай скорей стал складывать юрту — забрать с собой хочет.

— Э-э, погоди, а где же скакун? — удивился торговец.

— С завтрашнего дня я начинаю собирать шерсть, что оставляют овцы на колючках, из шерсти сваляю войлок, войлок обменяю на кобылу, кобыла принесёт жеребёнка, жеребёнок вырастет в хорошего скакуна. Тогда и отдам тебе этого скакуна.

Взвалил Бадай юрту на плечо и пошагал прочь, а глупый торговец так и остался стоять с раскрытым ртом.

Источник: pritchi.ru

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