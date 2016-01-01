Умелая женщина

В некие времена в одном городе жил бай. Каждое утро после завтрака он ложился на софу поверх семи одеял и, позвав жену, начинал бахвалиться:

— Эй, жена, под сенью моего большого ума и моего неиссякаемого богатства ты утопаешь в счастье и благоденствии. Благодаря моему высокому положению и большому влиянию ты, простая и бедная в прошлом девушка, пользуешься уважением у женщин всего города. Благодаря моей зажиточности ты сыта и одета. Тысячу раз благодари бога за то, что твой муж умный человек.

Жена же богача каждый день вставала до зари, кормила скот, доила коров, подметала двор, убирала дом, варила еду, каждый вечер она готовила мужу и его ненасытным гостям вкусное угощение. В своём большом хозяйстве бай не давал ей помощников, а она безропотно справлялась с работой одна и ещё в оставшееся после всех дел время вышивала тюбетейки. Соседки продавали их по высокой цене, и эти деньги она отдавала баю.

Однажды, когда богач снова стал расхваливать себя и корить жену, она не вытерпела и сказала:

— Сначала и я думала, что только благодаря вам я сыта и одета. Но потом скоро убедилась, что в увеличении вашего богатства немалая доля моего труда и вы напрасно корите меня.

Бай впервые услышал от жены эту горькую правду, сразу вспылил, вскочил с места и сердито закричал:

— Эй ты, волос долог — ум короток! Как ты смеешь говорить мне такие слова? Без меня ты была бы нищей! Без меня подохла бы, увязая в грязи! Убирайся и не попадайся мне на глаза!

Но на этот раз угрозы и укоры мужа не испугали несчастную женщину. Она с отвращением посмотрела на его жирное и красное, как свёкла, лицо и сказала:

— Хорошо, больше я не покажусь вам на глаза! Но не беспокойтесь, нищей я не стану и с голода не умру! Наоборот, если я стану женой даже самого бедного человека, не буду ему в тягость!

Собрав свои очень скудные вещи в узелок, женщина ушла со двора бая.

На окраине города женщина стала спрашивать, кто здесь самый бедный и одинокий человек. Ей указали на полунищего Саида, который имел только кусок хлеба, получаемый за собранную сухую траву. За всю свою жизнь он ничего не ел, кроме сухого хлеба и мучной похлёбки, не имел другой одежды, кроме грязной, ветхой рубахи с тысячью заплат.

Подходя к дому Саида, женщина увидела, что поломанная калитка его двора открыта. Двор был грязный, неподметённый. Войдя в полуразвалившийся дом, она увидела на полу старое рваное одеяло, замасленную подушку, ставшую от грязи твёрдой, как дерево. Старый котёл Саида стоял с отбитым краем, чугунный закопчённый чайник был чёрным от сажи.

Женщина принесла из арыка воды, побрызгала и подмела в доме и во дворе. Она спорола с одеяла материю, сняла наволочку с подушки и выстирала их. После уборки дома она достала из своего узелка шитье и принялась вышивать тюбетейку.

Наконец домой вернулся Саид. Взвалив на спину две вязанки сухой травы, он шёл с низко опущенной головой.

Свалив траву в угол двора, он увидел, что двор его подметён и на нём развешено выстиранное белье. Удивлённый этим, Саид заглянул в дом и увидел женщину, склонившуюся над вышиванием. Это ещё больше удивило его, и он сказал:

— Видно, я ошибся, и это не мой дом.

Увидев, что он намеревается уйти, женщина поднялась и сказала:

— Вы не ошиблись, это ваш дом.

Саид не верил, что всё это он видит своими глазами и слышит собственными ушами. Бедняк не мог и мечтать о хозяйке дома, никто не выдал бы за него свою дочь, и поэтому при виде женщины в своём доме он стоял, застыв на месте. А женщина продолжала:

— Если вы не возражаете, я останусь хозяйничать у вас в доме. — От радости Саид едва не лишился чувств, еле удержался на ногах и чуть слышно произнёс «конечно».

Красивая и, как показалось Саиду, умная женщина тут же стала расспрашивать его, как он живёт.

— Каждый день рано утром я иду в поле собирать сухую траву, — стал рассказывать Саид. — Набрав две вязанки сухой травы, я несу продавать их на базар. На очень скудные деньги я покупаю хлеб или муку, из которой варю похлёбку; наевшись, я сплю до следующего дня.

— Если так, — сказала женщина, — то и сейчас отнесите вашу траву на базар. Только на половину денег купите муки, а вторую половину их принесите домой.

Саид хотел сказать, что муки, которую можно будет купить на половину денег, вырученных за траву, не хватит на двоих, но воздержался и только подумал: «Эта женщина, видно, знает, что говорит, посмотрим, что будет».

И он, взяв траву, ушёл на базар, а женщина стала снова вышивать тюбетейку.

К вечеру вернулся Саид и отдал женщине купленную муку и половину денег. Она встала, сварила похлёбку, и они вдвоём поужинали. После еды женщина сказала Саиду:

— А теперь замесите глины, почините отвалившиеся места крыши дома и забора, а потом всё гладко замажьте глиной с мелким песком.

Саид, который каждый день в это время сладко спал, нехотя пошёл замешивать глину и чинить крышу и забор. Женщина же снова стала вышивать тюбетейку.

На другой день женщина попросила Саида принести не две, а четыре вязанки травы и сразу же отнести их на базар.

— А на базаре, — сказала она, передавая Саиду новенькую тюбетейку, — вы продадите и её. Половину вырученных денег вы принесёте домой, а на половину купите немного муки, масла, луку, редьки, а также две глиняные чашки.

Саид вернулся домой, выполнив всё, что просила новая хозяйка дома. Как только он вошёл, женщина тут же отложила вышивание, разожгла очаг и быстро испекла в котле пресную лепёшку, потом сварила овощной суп. Разлив суп в новые чашки, она поставила их на чистый достархан. Саид ел суп с горячей мягкой лепёшкой и приговаривал:

— Ого, какой вкусный суп, ай-ай, какая сладкая лепёшка! Вот если бы каждый день есть такую еду!

— Ведь говорят же, что труд приносит радость, — сказала женщина. — Если мы с вами будем усердно трудиться, то впоследствии будем есть не только овощной суп и печёную в котле тонкую лепёшку, но и мясной суп и масленую лепёшку-фатир.

— Если так, — сказал радостный Саид, — то говори, что мне дальше делать! — Вот сейчас ещё рано, — сказала женщина, — может быть, до вечера вы соберёте ещё вязанки две травы?

Быстро взяв верёвку и топорик, Саид тут же отправился собирать траву.

Усердие Саида росло с каждым днём, и он стал замечать, что жизнь его с такой женой становилась всё лучше и лучше.

Однажды перед уходом Саида на работу жена протянула ему скопленные трудовые деньги и сказала:

— Купите новый котёл и материю на одеяло.

Так Саид стал тратить всё своё свободное время на благоустройство жилья.

С помощью хозяйки дома и по её желанию он огородил свой двор новым забором, поставил новые ворота, обновил дом и засадил двор разными деревьями. Однажды жена сказала Саиду:

— Я хочу, чтоб вы пригласили гостей. — Она назвала несколько зажиточных людей их города, в том числе и бывшего своего мужа.

Саид выполнял все желания своей умелой жены и беспрекословно пошёл приглашать названных гостей. Жена же в это время позвала соседок и с их помощью приготовила вкусные разнообразные кушанья.

Вот гости стали сходиться и рассаживаться вокруг достархана. В самый разгар обильного угощения один из гостей спросил у Саида:

— Все мы знаем, Саид, что ты был самым бедным человеком нашего города. Потом нам стало известно, что жизнь твоя улучшилась, а теперь мы убедились, что, ты живёшь хорошо. Скажи нам, как ты сумел наладить свою жизнь?

— Только благодаря своей умелой жене, — чистосердечно сказал Саид. Все гости были удивлены ответом Саида и не хотели ему верить. Но прежний муж жены Саида сказал:

— Я не удивляюсь и могу поверить Саиду, потому что сам убедился в этом. У меня была очень трудолюбивая и добрая жена, а я не ценил её. И только после того, как она ушла от меня, я очень хорошо узнал цену такой женщины.

И он стал рассказывать, что после ухода жены из его дома сколько он ни нанимал работников, жизнь его всё ухудшалась и ухудшалась. И он не видел в жизни того удовлетворения, какое было при жене. Погрузившись в воспоминания о своей прежней жене, он стал раскаиваться в своих поступках и обидных словах, сказанных когда-то жене. По его неряшливому виду все слушавшие могли поверить, что плохо рассказчику живётся без его прежней жены. И вдруг его взгляд упал на приоткрывшуюся дверь, где стояла женщина, похожая на его жену, и тихо улыбалась. А в это время другой гость спросил Саида:

— А где ты нашёл себе такую умелую жену?

— Она сама пришла ко мне, — с торжественной радостью ответил Саид.

И теперь баю не трудно было догадаться, что его прежняя трудолюбивая и умелая жена, мастерица на все руки, стала женой Саида и доказала ему свою правоту.

Источник: pritchi.ru

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