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Украденные вёдра
|Суфийская притча от Джами
|18 Октября 2018 г.
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У Мамуна был раб, обязанностью которого было доставление воды для омовения. Через каждые несколько дней из покоев пропадали кувшин или ведро. Однажды Мамун сказал ему:
— О, если бы те кувшины и вёдра, которые ты уносишь от нас, ты нам бы и продавал!
— Так и сделаю, — ответил раб, — купи вот это ведро, что стоит здесь.
За сколько продаёшь? — спросил халиф.
— За два динара, — ответил раб.
И повелел халиф выдать рабу два динара. Затем Мамун спросил:
— Теперь это ведро в безопасности от тебя?
— Да, конечно, — ответил раб.
Оплаченному золотом даёшь ли серебро?
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