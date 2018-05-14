Удивительная загадка

Падишах Акбар очень любил всякие загадки. Иногда слышал он их от других, а время от времени и сам придворным загадывал. Однажды Акбар загадал Бирбалу такую загадку:

Сверху крышка, снизу крышка, дыня там внутри.

Коль ножом её разрежешь, как свеча, сгорит.

Долго думал Бирбал, но так и не понял её смысла. Обеспокоился он и попросил падишаха:

— Владыка мира! Благоволите отпустить меня на несколько дней, и я отгадаю загадку.

Падишах дал согласие.

Вышел Бирбал из дворца, а загадка из головы не идёт. Шаг за шагом, забрёл он в какую-то деревню. Долгая дорога, забота и жажда вконец извели его, и он зашёл в первый попавшийся дом. Там у очага сидела девушка и что-то стряпала.

— Что делаешь, дочка?

— Не видите разве? Я варю дочку и жгу мать.

— Хорошо, а теперь скажи, где твой отец?

— Он прах с прахом смешивает, — ответила девушка.

— А мать?

— Из одного два делает, — услышал в ответ Бирбал и удивился мудрёным словам девушки. Он и подумать не мог, что встретит в деревне такую умницу. Тут пришли её родители, и рассказал им Бирбал про свой разговор с их дочкой.

— Моя дочка рассказала вам всё правильно, — сказал её отец. — Она сжигает бобовые стебли, а на огне варит бобы. Я ходил раскладывать погребальный костёр, умер человек из нашей общины. А жена толкла у соседей зёрна масура.

«Может, они отгадают и падишахову загадку?» — подумал Бирбал и рассказал её крестьянину. А тот и говорит:

— Загадка совсем простая. Две крышки — это земля и небо. Дыня между ними — человек. Как придёт его смертный час, он умрёт так же, как от огня тает воск.

Радость залила сердце Бирбала. Он наградил мудрого крестьянина, а потом возвратился в город. Пришёл во дворец и при всём дарбаре дал ответ на загадку падишаха. Акбар щедро одарил Бирбала.

Источник: pritchi.ru

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