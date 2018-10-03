Семья собралась на обед. Старший сын заявил, что собирается жениться на девушке, живущей через дорогу.

— Но семья не оставила ей ни гроша, — возразил отец.

— И сама она тоже не скопила ни цента, — добавила мать.

— Она совсем не разбирается в футболе, — сказал брат.

— Никогда не видела девушку с такими странными волосами, — сказала сестра.

— Она читает одни романы, — сказал дядя.

— У неё очень плохой вкус, — сказала тётя.

— Верно, — ответил парень. — Но у неё есть огромное преимущество перед всеми нами.

— Какое это? — спросили все.

— У неё нет семьи!

Источник: pritchi.ru

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