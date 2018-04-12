Цена монаха

Один контрабандист, опасаясь полицейских рейдов, обратился к очень известному монаху с просьбой спрятать контрабандный товар в монастыре. Он рассчитывал на то, что полиция не заподозрит священника — у него была безупречная репутация.

Монах отреагировал на такую просьбу с негодованием и потребовал, чтобы человек немедленно покинул монастырь.

— За твоё милосердие я дам тебе сто тысяч долларов, — пообещал контрабандист.

Монах слегка помедлил, прежде чем отказать вновь.

— Двести тысяч.

Монах по-прежнему отказывался.

— Пятьсот тысяч.

Монах схватился за палку и завопил:

— Убирайся сию же минуту! Ты слишком близко подобрался к моей цене!

Источник: pritchi.ru

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