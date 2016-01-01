Царь в отречении

В одном царстве умер правитель и не оставил после себя наследников. По местному обычаю, если нет наследника, то царского слона выпускали на улицы города, и кого он посадит себе на спину, тот и будет царём. Сделали так и в этот раз. Слон долго ходил по городу, а потом прицепился к какому-то саньяси, поднял его хоботом и посадил себе на спину. Тут придворные повели слона во дворец, спустили саньяси на землю и сообщили ему, что теперь он будет царём. Саньяси стал отказываться:

— Я живу в отречении, посвятил себя служению Богу, я не могу быть царём.

Но придворные не отступали:

— Живи, как жил: молись, проповедуй, только руководи нами, говори, что нам делать, и больше от тебя ничего не надо.

Саньяси согласился, и стал править этой страной.

Через несколько лет оказалось, что царство начало процветать. Это заметили и жители самой страны, и соседи. И вот царь соседней страны решил завоевать это царство и начал собираться в поход. Разведка доложила саньяси о предстоящем набеге, и придворные стали готовиться к отпору.

— Остановитесь, — сказал саньяси. — Ещё ничего не случилось. У нас нет врагов, поэтому не стоит заранее бояться.

Придворные его послушали и остановили приготовления к войне.

Соседский царь шёл со своим войском по процветающим землям и не встречал никакого отпора. Так он дошёл до столицы. Но и тут не увидел перед собой преград. Тогда он взял несколько человек с собой и пошёл во дворец, где жил саньяси. Он вошёл и поздоровался.

— Ты кто? — спросил саньяси.

— Я царь соседней страны. Пришёл к тебе со своим войском. Давай драться в честном бою.

— Зачем драться? Скажи, что ты хочешь? Может мы без боя всё решим.

— Я хочу забрать себе твоё царство.

— Так забирай и правь сам, — обрадовался саньяси. — Где же ты раньше был, когда здесь искали царя на престол?

Соседский царь не ожидал такого поворота событий. Он задумался: «Этот саньяси за несколько лет своим правлением поднял своё царство из бедности в благоденствие. Я же со своим правлением не смог сделать такое за всю свою жизнь. Если я возьму и это царство себе, то и его загублю». Соседский царь упал на колени со словами:

— О мудрейший, возьми лучше ты моё царство и сделай его таким же процветающим, как сделал своё.

Источник: pritchi.ru

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