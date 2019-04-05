Царь Пётр имел огромное желание познать искусство строительства парусных лодок и кораблей. Поэтому он поехал работать в Испанию, переодевшись рабочим. Там он встретил нескольких ссыльных из России. Он знал, что они были сосланы по его приказам. Они жили в нищенских условиях вдали от семей. Это было очень тяжело — не иметь никакой связи со своими жёнами и детьми.
Поэтому он проявил милосердие по отношению к ним:
— Хотите ли вы поехать домой?
Они очень сильно желали поехать и подумали: «Было бы замечательно найти шанс, чтобы снова вернуться домой».
Но царю было невозможно сказать: «Я царь, я отменяю свои приказы. Вам разрешается вернуться из ссылки домой». Он знал, что никто не признает его царём, даже не допустит мысли о том, что он царь, так как на нём одежда рабочего. Поэтому он выбрал средний путь между двумя. Он сказал:
— Я друг царя и очень близок к нему. Он всегда прислушивается к моим советам. И этот он примет с таким же успехом. Если вы последуете за мной, то ваша ссылка может быть отменена, и вы сможете жить дома и радоваться в кругу семьи.
Некоторые из людей подумали: «Он хороший человек. Зачем ему обманывать нас или давать неверную информацию? Он искренен, и то, что он говорит, кажется убедительным».
Но другие были очень интеллектуальными людьми, и им не казалось, что его искренность является достаточным доказательством, чтобы поверить ему. Они рассуждали: «Он рабочий. Как мы можем доверять ему? Невозможно, чтобы он имел такое большое влияние на царя. Он всего лишь обманщик и предатель. Мы не последуем за ним».
Но некоторые поехали с ним обратно. Когда он вступил в своё царство, ему был оказан великолепный приём. Эти ссыльные подумали: «Он, должно быть, большой человек, он был не просто рабочим. Он, должно быть, великий политик или хорошо известный человек в окружении царя». А когда он добрался до столицы, ему был оказан царский приём.
Тогда они поверили, что он, по крайней мере, министр, возможно, даже выше министра, ибо его приняли, как царя. Но когда он вошёл в свои палаты и сел на трон, они поняли, что это был сам царь, царь Пётр.
— Почему вы не сказали нам об этом раньше? — спросили они. Он ответил:
— Вы последовали за мной, но если бы я сказал вам, что я царь, вы не поехали бы со мной. Вы подумали бы, что я сумасшедший. Если кто-то провозглашает себя очень великим, люди будут только подшучивать над ним.
Таково состояние людей: если кто-то говорит что-нибудь, но внешне не соответствует этому, тогда никто не верит ему.
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Женщинам за пятьдесят не стоит огорчаться, ведь они находятся в самой середине любимого дамского возраста Бальзака. Все хлопоты, связанные с детьми, позади. А значит можно подумать о себе и выбрать с ног сшиб...
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Почти каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любом возрасте. Отчасти ей помогает правильный уход за собой, спорт, удачная прическа и макияж. Однако важнейшую роль занимает гардероб и грамотно под...
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
В первые холодные денечки мы меняем не только верхнюю одежду и покупаем береты и шапочки, но и снимаем туфли, сандалии и кеды, выбирая более подходящий вариант обуви. Среди всей демисезонной обуви, особой поп...
Метод KonMari 29-летней японки Мэри Кондо по наведению порядка в доме стал сенсацией у нее на родине, а теперь приобретает популярность во всем мире, пишут мировые СМИ. Книга Кондо под названием "Меняющая жи...
Старости боятся многие, если не все. Пугает и возраст сам по себе, и все, что ему нередко сопутствует: болезни, бедность, одиночество. Сейчас в России проживает более 33 миллионов людей старше трудоспособного...
Агентство "Росбалт" провело встречу с профессором, доктором психологических наук, старшим научным сотрудником отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиацио...
Какими бы шикарными не были волосы, с годами женщины перестают носить девичьи косы, делать игривые хвостики и вплетать дреды. Стрижки становятся более короткими, лаконичными и аккуратными, создают объем и смя...
В образе современной женщины должно быть продумано все. Поэтому обходить стороной головные уборы, актуальные как в жару, так и в холод, просто непростительно. Чтобы помочь найти собственный стиль женщинам за ...
Красота – это основа счастья для многих женщин. И, безусловно, любая уважающая себя женщина стремится хорошо выглядеть в любом возрасте. А если даме чуть-чуть за 50, то это вовсе не означает, что она должна п...
Испокон веков, когда человек теряет любимого человека, он испытывает сильнейшую душевную боль, такова его сущность. Когда от женщины по какой-либо причине уходит мужчина, с которым она счастливо прожила не од...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.