





Царь Пётр имел огромное желание познать искусство строительства парусных лодок и кораблей. Поэтому он поехал работать в Испанию, переодевшись рабочим. Там он встретил нескольких ссыльных из России. Он знал, что они были сосланы по его приказам. Они жили в нищенских условиях вдали от семей. Это было очень тяжело — не иметь никакой связи со своими жёнами и детьми.

Поэтому он проявил милосердие по отношению к ним:

— Хотите ли вы поехать домой?

Они очень сильно желали поехать и подумали: «Было бы замечательно найти шанс, чтобы снова вернуться домой».

Но царю было невозможно сказать: «Я царь, я отменяю свои приказы. Вам разрешается вернуться из ссылки домой». Он знал, что никто не признает его царём, даже не допустит мысли о том, что он царь, так как на нём одежда рабочего. Поэтому он выбрал средний путь между двумя. Он сказал:

— Я друг царя и очень близок к нему. Он всегда прислушивается к моим советам. И этот он примет с таким же успехом. Если вы последуете за мной, то ваша ссылка может быть отменена, и вы сможете жить дома и радоваться в кругу семьи.

Некоторые из людей подумали: «Он хороший человек. Зачем ему обманывать нас или давать неверную информацию? Он искренен, и то, что он говорит, кажется убедительным».

Но другие были очень интеллектуальными людьми, и им не казалось, что его искренность является достаточным доказательством, чтобы поверить ему. Они рассуждали: «Он рабочий. Как мы можем доверять ему? Невозможно, чтобы он имел такое большое влияние на царя. Он всего лишь обманщик и предатель. Мы не последуем за ним».

Но некоторые поехали с ним обратно. Когда он вступил в своё царство, ему был оказан великолепный приём. Эти ссыльные подумали: «Он, должно быть, большой человек, он был не просто рабочим. Он, должно быть, великий политик или хорошо известный человек в окружении царя». А когда он добрался до столицы, ему был оказан царский приём.

Тогда они поверили, что он, по крайней мере, министр, возможно, даже выше министра, ибо его приняли, как царя. Но когда он вошёл в свои палаты и сел на трон, они поняли, что это был сам царь, царь Пётр.

— Почему вы не сказали нам об этом раньше? — спросили они. Он ответил:

— Вы последовали за мной, но если бы я сказал вам, что я царь, вы не поехали бы со мной. Вы подумали бы, что я сумасшедший. Если кто-то провозглашает себя очень великим, люди будут только подшучивать над ним.

Таково состояние людей: если кто-то говорит что-нибудь, но внешне не соответствует этому, тогда никто не верит ему.

Источник: pritchi.ru

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