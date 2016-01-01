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Трое на необитаемом острове
Притча от Братислава Либертуса   
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palma

Однажды на необитаемый остров попали три человека. Один из них сказал:

— Эх! Судьба есть судьба, от судьбы не уйдёшь! — и стал строить шалаш, чтобы жить на острове.

Второй сказал:

— Эх! Кому суждено быть повешенным — тот не утонет! — и бросился вплавь в море.

Третий сказал:

— Ну уж нет! Своей судьбе я сам господин! — и стал строить лодку.

Источник: pritchi.ru

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