Три собаки и волк

Однажды три собаки гнались за волком.

Они мчались за ним, высунув языки, и не давали волку передышки. Волк совсем обессилел. С трудом взобрался он на холм, сел на задние лапы и, обернувшись к собакам, прорычал:

— Стойте! Давайте подумаем, почему вы гонитесь за мною?

Собаки остановились.

— Ты чья? — оскалив зубы, спросил волк у чёрной собаки.

— Я — собака пастуха.

— А ты чья? — спросил волк у белой собаки.

— Я — собака мясника.

— Так я и знал! — сказал волк и опустил голову. Потом, повернувшись к рыжей собаке, спросил её:

— А ты чья?

— Я — собака гончара, — ответила рыжая собака. Волк сказал:

— Ты, чёрная собака, имеешь право гнаться за мной: много потаскал я баранов у пастуха из стада.

Чёрная собака важно кивнула головой.

— Ты, белая собака, тоже имеешь право гнаться за мной: мне случалось красть мясо у мясника.

И белая собака, соглашаясь, кивнула головой.

— Но ты, собака гончара! Почему ты гонишься за мной? Разве мог я есть у гончара его глиняные чашки?

Рыжая собака смущённо опустила голову и побежала прочь.

«Стоит ли мне связываться с волком из-за каких-то кусочков мяса?» — подумала белая собака и тоже повернула назад.

«Ой, как бы мне не остаться с волком с глазу на глаз!» — со страхом подумала собака пастуха и пустилась вслед за подругами.

А волк, отдохнув, пошёл своей дорогой, смеясь над глупостью собак.

Источник: pritchi.ru

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