Толстые и тонкие прутья

Однажды провинились два послушника. Учитель сказал им сходить на речку и нарезать прутьев. Тот, что помоложе, нарезал тонких прутьев, а тот, что постарше, — толстых. По возвращении учитель учинил им заслуженное наказание. По спине старшего послушника лишь слегка прошёлся толстыми прутьями, потому что ими и покалечить можно. А молодого отхлестал тонкими прутьями со всей силой.

Через некоторое время послушники снова провинились, и снова послал их учитель за прутьями. На этот раз они ясно понимали, зачем они нужны.

«Я действительно заслужил наказание, поэтому нарежу себе тонких прутьев», — думал послушник постарше.

«Тонкими прутьями очень больно бьют, поэтому нарежу прутьев потолще», — думал молодой послушник.

Вернулись они к учителю. Старшего послушника учитель отпустил:

— Иди со спокойной совестью домой, ты осознал свою вину.

А молодому сказал:

— Ты всё время думал о наказании за проступок, а не о нём самом. Твоё сознание было заполнено эгоистичными, земными мыслями. Поэтому ты достоин самого сурового наказания: не накажу тебя совсем!

Взял учитель все прутья, которые послушники принесли с речки, и бросил их в печку.

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Источник: pritchi.ru

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