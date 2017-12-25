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Суд над судьёй
Притча от Галины Стрелковой   
25 Декабря 2017 г.
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zvezdy

Судил Бог судью:

— Знаешь ли, что судить буду тебя по законам Моим: «Не суди, не судим будешь», «Каким судом судите, таким и вас судить будут»?

Судья отвечает:

— Я судил людей по закону их и по делам их.

Господь говорит Ангелам:

— Принесите судье два сосуда.

Принесли два сосуда и поставили перед судьёй. Господь говорит судье:

— В одном из сосудов солоно, а в другом сладко. Как узнать, в котором сосуде, что намешано?

Судья отвечает:

— Попробовать надо.

Господь говорит Ангелам:

— Принесите ещё два сосуда.

Ангелы принесли. Господь спрашивает судью:

— В одном из сосудов яд. Как узнать, в котором он сосуде?

Судья подумал: «Пробовать нельзя...». Но, увидев в судилище грешников, ответил:

— Господи, пусть грешники попробуют.

— Вот, ты первый и пробуй, — ответил Бог.

Источник: pritchi.ru

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