ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Страна в наказание
Притча от Александра Бэллы   
Изменить размер шрифта

falls

Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.

Царь спросил мудрого, знавшего это учение:

— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и рыбами?

Тот подтвердил, уточнив:

— Утверждают, что особо грешные становятся людьми в странах, где жизнь, как наказание. Там, где быть человеком особенно нелегко. Как, впрочем, и любым другим перерождением. За что-то несерьёзное туда не попадают.

— Думаю, я знаю такую страну, — сказал Ананди.

— Думаю, я знаю о какой стране вы думаете, — сказал мудрый. — Хотя живущие в ней этого не понимают или утешают себя тем, что есть и другие — ещё хуже.

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 