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Стоит ли жениться?
Греческая притча   
22 Февраля 2018 г.
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fish 4

Некто обратился к Сократу:

— Надумал я жениться. Что ты мне посоветуешь?

— Смотри не уподобься рыбам, которые, попав в невод, стремятся вырваться на волю, а находясь на воле, устремляются к неводу, — ответил Сократ.

Источник: pritchi.ru

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