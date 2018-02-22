Стоит ли жениться?

Некто обратился к Сократу:

— Надумал я жениться. Что ты мне посоветуешь?

— Смотри не уподобься рыбам, которые, попав в невод, стремятся вырваться на волю, а находясь на воле, устремляются к неводу, — ответил Сократ.

Источник: pritchi.ru

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