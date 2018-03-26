Способность изменить Мир

Мастера забавляли оптимистические заявления учёных о том, что современная наука способна изменить Мир. Обычно он говорил:

— В конфликте между человеком и Природой всегда поддерживай Природу.

— Но можем ли мы изменить что-нибудь во Вселенной? — спросил ученик.

— Не ранее, чем научимся подчиняться ей.

Источник: pritchi.ru

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