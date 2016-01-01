Совет медведя

Жили два парня. Были они большими друзьями и дали клятву не покидать друг друга в беде.

— Мой отец очень храбрый. Я весь в него пошёл. Ты со мной не пропадёшь, — говорил один.

Второй молча выслушал своего друга и хорошо запомнил его слова.

Как-то шли они по тайге. Навстречу им медведь. Первый мигом оказался на дереве. Второй упал на землю и притворился мёртвым. Медведь подошёл к нему, обнюхал лицо и заковылял в тайгу — мёртвых медведи не трогают. Первый подождал, пока медведь ушёл, слез с дерева и спросил у товарища:

— Что тебе медведь говорил?

— Он сказал: никогда не ходи в тайгу с другом, который только о себе думает.

С тех пор появилась у хакасов пословица: «Без беды друга не узнаешь».

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ