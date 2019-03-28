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Смена времени
Калмыцкая притча   
28 Марта 2019 г.
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Один хан, желая знать мудрость своего народа, сделал объявление: «Все, кто считает себя келмерчами (мудрецами), в семидневный срок должны явиться ко мне». Объявление хана с молниеносной быстротой дошло до самых отдалённых хотонов (калмыцких аулов) и кибиток!

На объявление хана откликнулись три старика. Три старика церемонно сели в приёмной хана.

 

Хан, узнав, что к нему пришли три старика, вошёл в приёмную.

Увидев их, он заметил, что у первого старика на голове совсем нет волос, у второго волосы седые, а усы чёрные, а у третьего нет усов.

— Сколько вам лет? — обратился он к первому старику.

— Пятьдесят, — последовал ответ.

— Сколько вам лет? — обратился он ко второму.

— Пятьдесят, — ответил старик.

— Сколько вам лет? — обратился он к третьему старику.

— Пятьдесят, — ответил старик.

— Значит, все ровесники?

— Да, — подтвердили старики.

— Вот вы все ровесники, — обратился хан к первому, — почему же у вас на голове нет волос?

— Я на своём веку видел много плохого и хорошего. Я так много думал, как лучше жить людям, что на голове ни одного волоска не осталось.

— Вы с ними ровесник, почему у вас волосы седые, а усы чёрные? — спросил хан у второго старика.

— Мои волосы — мои ровесники. Они у меня были ещё тогда, когда я только что родился, а усы выросли, когда мне было двадцать пять лет. Волосы на двадцать пять лет старше, чем усы. Поэтому волосы седые, старые, а усы молодые, чёрные.

— Вы ровесник с ними, почему у вас совсем нет усов? — спросил хан у третьего старика.

— Я единственный потомок моих родителей. Поэтому, для того чтобы не обидеть отца, я родился мужчиной, а для того чтобы не обидеть мать, я родился, чтобы быть безусым.

Хан за находчивость стариков подарил им мешок золота. Старики, поблагодарив хана, поспешно вышли.

Один приближённый хана, увидев их с мешком золота, подумал: «Эх, глупый же наш хан. С какой стати он отдал мешок золота этим корягам? Неужели они мудрее меня? Нет! Равного мне не найти на свете! Так держитесь у меня! Задам я вам три вопроса и загоню в тупик! Не ответите, так вам конец. Давай сюда золото». С этой мыслью он пустился догонять стариков.

Первый старик увидел вихрем летевшего всадника и сказал:

— Слушайте, он за нами. Вы с золотом продолжайте путь, а я подожду, что скажет молодец.

Те согласились и ушли.

Приближённый хана, прискакав, прямо с лошади спросил:

— Вы мудрец?

— Да, мудрец.

— Тогда дайте ответ на мои вопросы. Что такое мир?

— Это день и ночь. Днём работаем, а ночью отдыхаем,

— Что такое земля, что такое вода?

— Земля — это мать человека и животных, а вода — мать рыб.

— Что такое смена времени?

При этом вопросе старик, делая вид, что он смутился, говорит:

— Ах, какое несчастье! Ответ на этот вопрос я забыл у тех стариков. Позвольте на минутку мне вашу лошадь. Сейчас же доставлю ответ.

«Попался, гадюка! Вот когда я тебя возьму за жабры!» — подумал приближённый хана и сказал:

— Бери!

Старик, сев на лошадь, сказал:

— У вас была лошадь, у меня не было. Вы сидели на лошади, я стоял на земле. Вы сейчас на земле, а я на лошади. Это и есть смена времени. Спасибо вам! — С этими словами старик ускакал.

Приближённый хана остался не только без золота, но и без своей лошади.

Источник: pritchi.ru

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