Сложение чисел для учителя

У одного землевладельца был крайне ленивый сын, который никак не хотел учиться. Отец нанял для него самого лучшего учителя и стал платить тому приличное жалованье.

С математикой у сына землевладельца было совсем плохо. Поэтому учитель много занимался с ним и, кроме того, задавал много домашнего задания. Несмотря на то, что ученик просил учителя посчитать за него, тот обычно говорил:

— Если я буду складывать за тебя числа, ты никогда не научишься делать этого. Лучше я покажу тебе, как это делается, или в крайнем случае я могу помочь, если у тебя уж совсем ничего не получится. Но ты сам должен стараться.

Мальчик был предельно невнимательный и ленивый. Едва ли он питал какой-то интерес к математике, но под давлением родителей и учителя ему приходилось тренироваться в сложении и вычитании. Однажды он разговаривал с соседскими ребятишками. Он говорил так громко, что его слова услышал учитель.

— Мой отец нанял этого бездельника учителя. Он платит большое жалованье, всячески одаривает его! И что! Вы только посмотрите: мне каждый день приходится самому выполнять домашнее задание, почему я должен сам складывать все числа?! Мало того, что ему платят кучу денег, так я ж ещё должен за него складывать числа! Зачем ему столько платят, если на самом деле это я за него складываю все числа?!

Судьба подкидывает нам испытания, чтобы мы стали сильнее и научились чему-то, а мы жалуемся на неё и порой даже проклинаем.

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Источник: pritchi.ru

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