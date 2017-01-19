Скорбь и радость

Когда бердичевского рабби спросили, какой путь является правильным — путь скорби или путь радости, — он ответил:

— Есть два вида скорби и два вида радости. Если человек замыкается в скорлупе случившихся с ним несчастий и его покидает надежда, — это худший вид скорби, о котором сказано: «Божественное Присутствие не водворяется в месте уныния». Другой вид скорби — это благородная скорбь человека, понимающего что он утратил.

Точно так же и с истинной радостью. Тот, кто пренебрегает своей внутренней сущностью и среди пустых удовольствий не чувствует её и не пытается вернуть то, что он утратил, — такой человек является глупцом. Но истинно радостный подобен человеку, дом которого сгорел, но он, чувствуя глубокую внутреннюю потребность, строит новый дом. С каждым камнем, который он кладёт в стены нового дома, радость его возрастает.

Источник: pritchi.ru

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