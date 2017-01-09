Скидка стоматолога

Некто пришёл к лекарю, удалявшему зубы, чтобы тот вырвал ему зуб, который очень болел. Лекарь попросил за это одну зузу, но больной ему ответил:

— Нет. Возьми с меня ползузы.

На это лекарь сказал ему:

— Я не беру платы меньше одной зузы. Но из уважения к тебе я готов за одну зузу вырвать сразу два зуба и не возьму с тебя дополнительной платы.

Источник: pritchi.ru

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