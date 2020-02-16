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Швыряющий камни
Греческая притча   
16 Февраля 2020 г.
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stones

Диоген однажды заметил незаконнорождённому мальчику, швырявшему камни в прохожих:

— Перестань баловаться, — сказал ему философ. — Ты можешь нечаянно угодить в собственного отца.

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Источник: pritchi.ru

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