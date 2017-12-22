Учитель спросил:

— Ю! Ты слышал о шести достоинствах, переходящих в шесть заблуждений?

— Нет! — ответил Цзылу.

— Сядь! Я скажу тебе. Когда стремятся к человечности, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к глупости. Когда стремятся проявить свой ум, но не хотят учиться, то это заблуждение ведёт к дерзости. Когда стремятся быть правдивыми, но не хотят учиться, то это заблуждение приносит вред. Когда стремятся к прямоте, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к грубости. Когда стремятся быть отважными, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к смуте. Когда стремятся к непреклонности, но не хотят учиться, то это заблуждение приводит к безрассудству.

Источник: pritchi.ru

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