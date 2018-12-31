Шесть воплощений

Жил однажды юноша, который думал так: «Если бы я только мог пережить различные фазы бытия, я бы сумел избежать узости мышления. Что толку, когда тебе говорят: «Узнаешь, когда состаришься», если ты будешь уже слишком стар, чтобы хоть как-то использовать то, что узнаешь?».

Как-то раз он повстречал мудрого человека, который в ответ на его вопрос сказал ему:

— Ты можешь узнать ответ, если очень захочешь.

— Каким образом? — спросил юноша.

— Посредством многократной трансформации. Съешь ягоды, которые я тебе укажу, и ты сможешь перемещаться во времени или по желанию превращаться из одного человека в другого.

— Но я не верю в перевоплощения!

— Имеет значение не то, во что ты веришь, а то, что возможно, — ответил мудрец.

Итак, юноша съел ягоды и решил стать человеком средних лет. Но пребывание в этом возрасте налагало столь много ограничений, что он съел ещё ягод и стал очень старым. Но, став старым, он захотел опять стать молодым и съел ещё ягод. Теперь он снова был молод. Но поскольку каждому состоянию соответствует определённый уровень знания, он утратил опыт, который приобрёл в первых двух трансформациях.

Однако, всё ещё помня о ягодах, юноша решился провести второй эксперимент. Он съел ещё ягод, пожелав на этот раз стать кем-нибудь ещё. Но в ту секунду, как он обнаружил, что трансформировался в другого человека, он понял, что изменение само по себе бесполезно. А потому он съел ещё ягод и пожелал умереть и снова возродиться. Теперь, когда он восстановился в своём первоначальном состоянии, он обнаружил, что то, что у него осталось, то, что чего-то стоило — полностью отлично от того «опыта», которым он столь гордился в прошлом как признаком происходивших в нём изменений.

Тут перед юношей опять возник мудрец и произнёс:

— Теперь, когда ты знаешь, что опытом является не то, чего ты хочешь, а только то, что тебе нужно, что имеет для тебя значение — ты, возможно, сможешь начать учиться.

Источник: pritchi.ru

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