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Секрет
Греческая притча   
26 Октября 2018 г.
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aristotel

Аристотель наказал Александру Македонскому:

— Свои секреты никогда не сообщай двоим. Ибо, если тайна будет разглашена, ты не сможешь потом установить, по чьей вине это произошло. Если ты накажешь обоих, то нанесёшь обиду тому, кто умел хранить секрет. Если же простишь обоих — снова оскорбишь невиновного, ибо он не нуждается в твоём прощении.

Источник: pritchi.ru

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