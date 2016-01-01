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Щедрый сосед
Восточная притча   
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dom

Некто, живший по соседству с очень щедрым человеком, надумал однажды продать свой дом. Когда явился покупатель, домохозяин сказал ему:

— Сколько ты намерен доплатить мне сверх стоимости дома за соседство со щедрым человеком?

Удивился покупатель:

— Где это слыхано, чтобы повышали цену за соседство!

Домохозяин ему ответил:

— Ты напрасно пренебрегаешь этим. Щедрый сосед восполнит все изъяны в твоём хозяйстве и освободит тебя от бремени долгов. Уходи, ты не достоин быть его соседом! Я не продам тебе своего дома.

Узнав об этом, щедрый человек прислал домохозяину тысячу динаров.

— Израсходуй их на свои нужды, а дома не продавай, — сказал он.

Источник: pritchi.ru

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