Счастливый брак

В прошлом люди пытались создать своего рода гармонию принуждением. Именно поэтому веками женщин подавляли, это было способом всё уладить. Просто принуди женщину следовать за мужчиной, и никаких проблем нет. Но это не отношения. Когда женщина больше не независимый человек, проблема исчезает, но исчезает и женщина. Тогда она только вещь для использования; тогда нет никакой радости, и мужчина начинает искать какую-то другую женщину.

Если ты когда-нибудь столкнёшься со счастливым браком, не доверяй поверхностной видимости. Просто иди немного глубже, и ты будешь удивлён. Я слышал об одном счастливом браке...

Деревенский фермер решил, что пришло время жениться, и вот он оседлал своего мула и отправился в город, чтобы найти жену. Прошло немного времени, и он встретил женщину, на которой женился. Вместе они взобрались на мула и поехали обратно на ферму. Через некоторое время мул упёрся и отказался двигаться дальше. Фермер слез, нашёл большую палку и стал колотить ею мула, пока тот не поехал.

— Раз, — сказал фермер.

Ещё через несколько миль мул снова упёрся, и вся сцена повторилась по новой. Получив палки, мул снова поехал, и фермер сказал:

— Два.

Ещё через несколько миль мул упёрся в третий раз. Фермер слез, велел слезть жене, вынул пистолет и выстрелил мулу в глаз, уложив его на месте.

— Какая глупость! — закричала жена. — Это ценное животное, а ты его убил только потому, что он привёл тебя в раздражение! Это глупо, жестоко... — и она некоторое время продолжала в том же духе. Когда она смолкла, чтобы перевести дыхание, фермер сказал:

— Раз.

И говорят, после этого они прожили в счастливом браке всю оставшуюся жизнь!

Это один способ всё уладить, и именно так было в прошлом. В будущем будет наоборот: муж должен будет следовать за женой. Но это одно и то же.

Источник: pritchi.ru

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