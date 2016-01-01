Счастливая дочь, несчастный сын

Две подруги встретились после долгих лет разлуки.

— Скажи мне, — сказала одна, — как дела у твоего сына?

— Мой сын очень несчастен! — вздохнула другая. — Как ему не повезло с женой! Эта стерва совершенно ничего не делает по дому: не готовит, не шьёт, не занимается стиркой, не убирает. Валяется себе в постели с утра до вечера и читает. Мой бедный мальчик, представляешь, даже завтрак ей в постель приносит!

— Да, это ужасно.

— Ну а как твоя дочь?

— О, ей очень повезло! Она вышла замуж за ангела. Муж ничего не даёт ей делать по дому. Он нанял слуг, и они готовят еду, шьют, стирают и делают уборку в доме. Каждое утро он приносит ей завтрак в постель, можешь себе представить! Она спит сколько хочет, а остаток дня отдыхает и читает в постели.

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ