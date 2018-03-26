Сбежавшее молоко

Убежало молоко из кастрюли и начало во всём винить нетерпение:

— Что же это ты меня подождать не могло! Опять, как всегда, торопилось?

— А я тут при чём? Это все невнимательность. Она хозяйку чем-то отвлекла, и та вовремя не сняла кастрюлю!

Невнимательность хотела всю вину переложить на рассеянность... Та — на само молоко... Но хозяйка вдруг сказала:

— Да это я сама во всём виновата! Больше такого не повторится!

И странное дело — после этого признания никто даже из самых злых и сварливых вредных привычек не стал упрекать её. А, впрочем, что же тут странного?..

Источник: pritchi.ru

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