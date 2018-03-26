ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сбежавшее молоко
Притча для детей   
26 Марта 2018 г.
Изменить размер шрифта

moloko

Убежало молоко из кастрюли и начало во всём винить нетерпение:

— Что же это ты меня подождать не могло! Опять, как всегда, торопилось?

— А я тут при чём? Это все невнимательность. Она хозяйку чем-то отвлекла, и та вовремя не сняла кастрюлю!

Невнимательность хотела всю вину переложить на рассеянность... Та — на само молоко... Но хозяйка вдруг сказала:

— Да это я сама во всём виновата! Больше такого не повторится!

И странное дело — после этого признания никто даже из самых злых и сварливых вредных привычек не стал упрекать её. А, впрочем, что же тут странного?..

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 