Сара и старые туфли







Сара была просветлённой женщиной новой эпохи. Она понимала необходимость ответственного отношения к жизни и знала, что ей надлежит найти причину своего пребывания на этой планете. Поэтому Сара спросила у наставников, что ей делать для того, чтобы найти «своё место» (место, на котором она согласилась быть), и они ей всё подробно рассказали. Она поняла, как это делается, и приступила к сотворению того, чем ей хотелось бы заниматься в жизни.

Сара хотела заниматься экологией, чтобы участвовать в улучшении условий жизни на Земле. Поэтому, когда внезапно появилось окно возможности, она смогла именно этим и заняться. Возможность представилась в виде работы в компании, занимавшейся передовыми экологическими системами. Сара была в восторге, она поверила в то, что сможет помочь очень многим людям. Компания, где ей предстояло осуществить цель всей жизни, располагалась в комфортабельном офисе на другом конце города, и ей нужно было ездить туда каждый день.

«Вот зачем я здесь, — поняла она. — Мне так это нравится». На душе у неё было светло и радостно. Когда она приступила к работе, всё оказалось прекрасно, за исключением одного. Обретая нынешнее воплощение на Земле, Сара получила боязнь замкнутого пространства. На работу ей нужно было добираться в метро, и дважды в день она испытывала приступ клаустрофобии. Каждое утро она входила в метро, и её потихоньку начинал сжигать страх. Она впадала в панику, вспотевшими руками хваталась за поручень, и её сердце бешено колотилось на протяжении всех двадцати пяти минут, которые занимала дорога до её любимой работы.

Месяц спустя Сара встретилась со своими наставниками и с болью призналась:

— Это не для меня. Мне нужно поискать другую работу.

— Как это, — спросили наставники, — не сотворила ли ты именно то, что хотела? Разве это не победа?

— Я не могу больше ходить на эту работу из-за клаустрофобии, — ответила Сара. — Путь туда и обратно напрочь портит мне весь день!

— Сара, — предложили наставники, — а что, если мы уничтожим страх, а не работу?

— Не знаю, — сказала Сара в замешательстве, — с этим страхом я живу уже 35 лет, а работаю всего месяц.

Как видите, Сара свыклась со своим страхом. Он, как старые туфли, был чем-то вроде друга — данностью, чем-то, что всегда было с ней. И, как старые туфли, он мог быть уродливым и изношенным, но она настолько привыкла, что уже и не хотела ничего менять.

Комментарий Кэрролла Ли

Это не вымышленная история. Сара — реальный человек, и боязнь закрытого пространства, работа, проблемы — тоже реальны. Вам будет приятно узнать, что Сара сумела преодолеть свои страхи, и до сих пор она спокойно и радостно ездит в метро на любимую работу. Однако были времена, когда она сомневалась в возможности подобного. Она часто говорила: «Что? Эта психологическая проблема была всегда. Как от неё избавиться? Ничего не поделаешь!»

Сара наконец решила, что работа важнее, чем страх, и, к своему удивлению, обнаружила, что на её желание избавиться от клаустрофобии Бог ответил почти немедленно. Её мозг был настроен так, что порождал боязнь замкнутого пространства, но он же обладал и способностью избавиться от неё. Что и произошло, когда Сара разобралась в себе!

Источник: pritchi.ru

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