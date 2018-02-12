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Самая нежная музыка
Восточная притча   
12 Февраля 2018 г.
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music

Встретились три столетних старика. Сели и, гоняя чаёк, стали обсуждать, какой музыкальный инструмент лучше. Один говорит:

— Лучше флейты не бывает.

Второй:

— У тебя нет никакого вкуса. От флейты у меня понос... А вот скрипка!..

Обращаются к третьему.

— Друзья мои! Твоя скрипка помогает тебе совершать мужские подвиги? А тебе твоя флейта помогает?

Оба на него набросились:

— Ты что, мозги, что ли, съел? Мы говорим о музыке, а не о прошедших временах. Я уже двадцать лет на женщин не смотрю, он — тридцать лет. А ты что?

— Я же говорю, у меня всё в порядке. Твоя старушка умерла шестьдесят лет тому назад, а твоя — пятнадцать лет назад. Моя жена — до сих пор красится...

Они снова на него накинулись:

— Ну давай, расскажи, что это за музыка. Приведу сегодня внука с магнитофоном, пусть запишет, может, у нас тоже что-то получится.

— О-о-о... ночью эта музыка слышна в нашем селении. Открываешь окна и слушаешь. Но в последнее время что-то редко её слышно.

— Что за музыка?

— Когда я слышу эту божественную музыку...

— Ну, не томи! Что за музыка?!

— Это когда ночью осёл орёт... Когда среди ночи кричит ишак, я себя чувствую восемнадцатилетним юношей.

Поняли оба старика — их было трое старейших в селе, теперь осталось двое, потому что третий сошёл с ума.

— Вы не смотрите на меня так. Помните, когда я первый раз пошёл к своей старушке на свидание?

— Помним, мы на стрёме стояли.

— Ночью я перелез через забор. И когда шёл в темноте, наступил на хвост их ишака... Этот поганец заорал. А помните, какой злой был у неё отец?..

— Да!

— Я постучал в окно, взял её на руки и понёс в сторону сада. Ах, какая была лунная звёздная ночь! Под цветущей яблонею Господь наградил меня мёдом из её уст. Я почувствовал от её волос, как божественно пахнет в раю.

Но от крика этого поганого ишака все ослы в нашем селе проснулись и начали орать: «И-а-а-а, и-а-а-а, и-а-а-а!» Я был готов их растерзать, потому что тогда они испортили всё наше свидание.

А сейчас, по ночам, мы открываем окна, прикладываем руки к ушам и сидим, ждём. Когда начинают кричать ишаки, у нас — первая брачная ночь...

Источник: pritchi.ru

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