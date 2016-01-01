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Ракурс
Притча от Максима Максимова   
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informvoina1

Однажды редактор газеты, готовя очередной выпуск, вызвал к себе одного из авторов статей и начал отчитывать его за излишне критическую статью. Журналист пытался оправдаться:

— Я писал правду!

Редактор ответил так:

— Конечно, это правда. Но я вам как фотограф говорю, что дело не в ней, а в выбранном ракурсе: он не меняет истину, но меняет её восприятие.

Источник: pritchi.ru

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