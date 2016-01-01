Майским днём Радость и Печаль встретились у озера. Приветствовав друг друга, они присели возле озёрной глади и повели беседу.

Радость говорила о земной красоте, о вседневном чуде жизни в лесу и среди гор и о песнях, что слышны на утренней заре и вечерней порою.

Потом заговорила Печаль и согласилась со всем, что сказала Радость, ибо ей была ведома волшебная сила каждого часа и наполняющая его красота. И Печаль была красноречива, когда говорила о Мае в полях и среди гор.

Долго беседовали между собой Радость и Печаль, и во всём, о чём бы у них ни заходила речь, они были согласны.

В то время по другой стороне озера шли два охотника. Один из них, взглянув на противоположный берег, спросил:

— Кто эти две женщины, вон там?

— Две, говоришь? — удивился второй. — Я вижу только одну!

— Но ведь их там две! — настаивал первый.

— А я, сколько ни смотрю, только одну вижу, и отражение в воде тоже одно.

— Да нет же, говорю я тебе — их там две, — не унимался первый охотник, — и в недвижной воде тоже видны два отражения.

— Только одно вижу.

— Но я так ясно вижу два отражения, — твердил своё первый.

И по сей день один охотник говорит, что у другого двоится в глазах, а тот уверяет: «Мой друг малость подслеповат».

Источник: pritchi.ru

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