|
Работа за еду
|Восточная притча
|01 Марта 2020 г.
|
Скупой человек спросил у стоявшего перед ним бедняка:
— На каких условиях ты пойдёшь ко мне работать?
Бедняк ответил:
— Если ты будешь кормить меня.
Скупой сказал:
— Не выйдет! Ты запросил слишком дорого.
Бедняк ответил:
— Не знаю я, что может быть ниже этой платы. Разве что поститься по средам и пятницам?
Источник:
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? •