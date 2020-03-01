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Работа за еду
Восточная притча   
01 Марта 2020 г.
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falls

Скупой человек спросил у стоявшего перед ним бедняка:

— На каких условиях ты пойдёшь ко мне работать?

Бедняк ответил:

— Если ты будешь кормить меня.

Скупой сказал:

— Не выйдет! Ты запросил слишком дорого.

Бедняк ответил:

— Не знаю я, что может быть ниже этой платы. Разве что поститься по средам и пятницам?

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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