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Пять богатств
Буддийская притча   
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Однажды бедняк встретил Будду и спросил:

— Учитель, почему я так беден?

Будда ответил:

— Потому что ты не практикуешь щедрость.

Бедняк сразу же подумал, что ему нужно быть очень богатым, чтобы практиковать это и сказал:

— Но как мне практиковать щедрость, если мне нечего отдать другим?

— У тебя есть пять богатств, с помощью которых ты мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь, — ответил Будда. — Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь.

Источник: pritchi.ru

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