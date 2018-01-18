Путешествие в Гималаи

Один старый пилигрим пробирался в Гималайские горы. Было очень холодно и шёл дождь. Хозяин постоялого двора, гуда тот зашёл, спросил его:

— Послушай, добрый человек, как ты собираешься пробираться туда в такую погоду?

Старик ответил:

— Вначале туда попало моё сердце, так что теперь мне только остаётся переместить туда всё остальное.

Источник: pritchi.ru

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