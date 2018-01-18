ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Путешествие в Гималаи
Тибетская притча   
18 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

mountains 1

Один старый пилигрим пробирался в Гималайские горы. Было очень холодно и шёл дождь. Хозяин постоялого двора, гуда тот зашёл, спросил его:

— Послушай, добрый человек, как ты собираешься пробираться туда в такую погоду?

Старик ответил:

— Вначале туда попало моё сердце, так что теперь мне только остаётся переместить туда всё остальное.

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 