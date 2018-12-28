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Путешественник
Притча от Андрея Якушева   
28 Декабря 2018 г.
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turizm

Один человек собрался в дорогу. С набитым рюкзаком он вышел из дома.

Его путь проходил по известным ему местам, среди буйных и плодоносящих садов. Он шёл и наслаждался видом вокруг, срывая по пути фрукты и ягоды.

Но вскоре дорога пошла в гору. Путешественник обрадовался: он взберётся на самую вершину и увидит весь мир.

По мере продвижения вверх, садов и огородов становилось всё меньше и меньше, вокруг были одни камни. Путешественник стал уставать, и всё чаще останавливался на привал, постепенно опустошая свой рюкзак, в котором ещё оставался провиант.

Но вот, после очередного отрезка пути, он присел на камень, чтобы отдохнуть и подкрепиться и заметил, что его запасы иссякли. До вершины было ещё очень далеко и его цель — увидеть весь мир — ещё не достигнута. Но, посмотрев назад, путешественник увидел у подножья горы огромную долину, полную садов, озёр и цветущих лугов.

Сидя на голых камнях, вдали от всей этой красоты, которую он покинул, путешественник заплакал.

Источник: pritchi.ru

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